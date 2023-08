München (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte haben mit einem deutlichen Zinsanstieg für eine Überraschung gesorgt, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen zum Beispiel sei auf über 4% gestiegen, bei den 20-jährigen Staatsanleihen sogar auf 4,5%. Damit sei das alte Zinshoch aus dem Herbst 2022 erreicht worden, obwohl die Inflation in den USA deutlich auf rund 3% gesunken sei - eine eher ungewöhnliche Kombination. Die St.Galler Kantonalbank Deutschland AG erwarte, dass die FED - aber auch die EZB in Europa - am Ende der Zinserhöhungen angekommen sei. Ab Frühjahr 2024 könnten Zinssenkungen wieder ein Thema sein. ...

