Die Heizölpreise starten mit mittleren Preisrückgängen im Vortagesvergleich in den Handel und es besteht weiteres Abwärtspotential. Verdanken können wir dies den veröffentlichten chinesischen Juli Daten für die Im- und Exporte, welche im Vorjahresvergleich stark fielen. Auf der anderen Seite zeichnet sich in China eine höhere Ölnachfrage für September und Oktober 2023 sowie in den kommenden Wochen ...

