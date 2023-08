Unterföhring (ots) -- Erster Trailer der vierten Staffel- Eine Produktion von Bavaria Fiction im Auftrag von Sky- Ab 23. September auf Sky und dem Streamingdienst WOW- Regie: Dennis Gansel- Mit Rick Okon, Rosalie Thomass, Florian Panzner, Pierre Kiwitt, Anna Schudt, Konstantin Gries u.v.m.- Presseheft zum Download hier (https://app.shift.io/review/64d2003d7dd1554a0f877497)- Trailer zum Download hier (https://app.shift.io/review/64d1fbf9e2af0713d530ee7e)- Link zu Youtube: https://youtu.be/W2bQk_P8ABcSky veröffentlicht heute einen ersten Trailer zur vierten Staffel des mehrfach ausgezeichneten Sky Original "Das Boot (https://www.sky.de/serien/das-boot/staffel-4)". Die sechs neuen Episoden sind ab 23. September 2023 immer samstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One zu sehen und stehen als komplette Staffel über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf bereit. Dolby Atmos sorgt erneut für beste Tonqualität. Die Staffeln eins bis drei sind ebenfalls über Sky Q und auf WOW abrufbar. Für Pressevertreter sind die ersten drei Episoden im Sky Screeningroom zur Vorabansicht verfügbar.Über "Das Boot":Zwei packende Handlungsstränge verflechten sich in der vierten Staffel von "Das Boot": Im Mittelmeer spitzt sich der brutale U-Boot-Krieg im Mittelmeer zu, während sich in Berlin Intrigen und Geheimnisse breit machen. In den eigenen Reihen der Kriegsmarine wächst der Widerstand gegen die Nazis. Nach einer gemeinsamen Tragödie finden die Geschwister Klaus (Rick Okon) und Hannie Hoffmann (Rosalie Thomass) wieder zueinander. Beide kämpfen für ihre Sache. Klaus ist von Portugal ins Deutsche Reich zurückgekehrt. In geheimer Mission reist er nach Neapel um als U-Boot-Kommandant den Verlauf des Krieges zu verändern. Hannie will den vielen Waisenkindern helfen, die Opfer des Krieges geworden sind und deckt dabei infame Machenschaften des NS-Reiches auf.Den bisherigen Cast um Rick Okon ("Tatort"), Franz Dinda ("Der Medicus"), Florian Panzner ("Dark"), Anna Schudt ("Aufbruch in die Freiheit"), Pierre Kiwitt ("Der Zürich Krimi"), Johann von Bülow ("Furia"), Rainer Bock ("Better Call Saul") und Ernst Stötzner ("Brecht") verstärken mit Rosalie Thomass ("Die Känguru-Chroniken", Eine Unerhörte Frau"), Wilson Gonzalez Ochsenknecht ("Enfant Terrible"), Lara Mandoki ("Leberkäsjunkie"), Stefan Murr ("Die Ibiza-Affaire"), Marco Leonardi ("Cinema Paradiso"), Steffan Rhodri ("Temple"), Benjamin Dilloway ("Dune"), Joshua Collins ("What's Love Got to Do with It?") und Sascha Gersak ("Gladbeck") weitere prominente Gesichter. Gedreht wurde in Prag und auf Malta auf Deutsch, Englisch und Italienisch. Die Regie der sechs Episoden verantwortet Dennis Gansel ("Die Welle", "Napola"), Director of Photography ist Carlo Jelavic ("Blood Red Sky"). Die Head-Autoren der vierten Staffel sind Colin Teevan und Tony Saint, unterstützt von Autorin Judith Angerbauer. Das Szenenbild verantwortet Petra Albert, die im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Produzenten von "Das Boot" sind Marcus Ammon, Jan S. Kaiser, Fabian Wolfart ("The Magic Flute") und Nina Maag für Bavaria Fiction sowie Nils Hartmann, Frank Jastfelder und Julia Jaentsch für Sky Deutschland, Jason Simms für Sky Studios. Caroline Fischer und Judith Niemeyer (Bavaria Fiction) fungieren als Producer; Sebastian Rybing als Line Producer. Den Weltvertrieb übernimmt NBCUniversal Global Distribution.Facts:Originaltitel: "Das Boot", Dramaserie, 6 Episoden, je ca. 45 Minuten, D 2022. Drehbuch: Colin Teevan, Tony Saint, Judith Angerbauer. Kamera: Carlo Jelavic. Regie: Dennis Gansel. Produzent:innen: Marcus Ammon, Jan S. Kaiser, Fabian Wolfart, Nina Maag (Bavaria Fiction). Executive Producers: Nils Hartmann, Frank Jastfelder, Julia Jaensch, Jason Simms (Sky Studios). Producer: Caroline Fischer, Judith Niemeyer (Bavaria Fiction). Line Producer: Sebastian Rybing. Cast: Rick Okon, Rosalie Thomass, Florian Panzner, Pierre Kiwitt, Konstantin Gries, Yuri Völsch, Alessandro Schuster, Artjom Gilz, Julius Nitschkoff, Franz Dinda, Anna Schudt, Johann von Bülow, Rainer Bock, Ernst Stötzner, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Lara Mandoki, Stefan Murr, Marco Leonardi, Steffan Rhodri, Benjamin Dilloway, Joshua Collins, Sascha Gersak u.v.m..Ausstrahlungstermine:Ab 23. September 2023 immer samstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One. Als komplette Staffel abrufbar über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW. Staffeln eins bis drei ebenfalls über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar.Über Bavaria Fiction:Bavaria Fiction zählt zu den erfolgreichsten Produktionsfirmen Europas. Die Tochterfirma von Bavaria Film und ZDF Studios wird von den Geschäftsführern Marcus Ammon und Jan S. Kaiser geleitet.Mit rund 16.000 Sendeminuten und Sendungen wie "Sturm der Liebe", "Die Rosenheim-Cops", "SOKO Stuttgart" und "Inga Lindström" erreicht Bavaria Fiction jede Woche Millionen von Zuschauer*innen allein in Deutschland.Neben täglichen und wöchentlichen Serien, Reihen wie den "Tatort"-Formaten und zahlreichen Fernsehfilmen steht Bavaria Fiction für aufwändiges Eventfernsehen wie "Das Geheimnis des Totenwaldes" und "Der Kaiser" sowie für internationale Serien wie beispielsweise "Freud", "Arctic Circle" und "Das Boot". 