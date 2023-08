Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA vom 7. August 2023:Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (ISIN DE000A0JK2A8/ WKN A0JK2A) ("Gesellschaft") erwartet auf Basis vorläufiger und noch ungeprüfter Zahlen im ersten Halbjahr 2023 ein Konzern-EBITDA in Höhe von 224,7 Mio. EUR. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...