E.ON hat in Kopenhagen ein Pilotprojekt zur dynamischen Preisgestaltung für das öffentliche Laden von Elektrofahrzeugen gestartet. Ab sofort können E-Autofahrer an den E.ON-Ladesäulen in der dänischen Hauptstadt mit Dynamic Pricing für einen begrenzten Zeitraum Rabatte von bis zu 50 Prozent auf den regulären Preis erhalten. Ziel der dynamischen Preisgestaltung ist es, ein flexibles Ladeverhalten zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...