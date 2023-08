DJ PTA-News: SLM Solutions Group AG: SLM Solutions Festigt seine Roadmap für ultragroße AM-Systeme

Lübeck (pta/08.08.2023/13:36) - SLM Solutions Festigt seine Roadmap für ultragroße AM-Systeme

08.08.2023 -Dienstag, 8. August 2023 - SLM Solutions, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der metallbasierten additiven Fertigung, erweitert sein umfassendes Lösungsportfolio, um den vielfältigen Anforderungen seiner Kunden in allen Anwendungen gerecht zu werden, von Standard- bis hin zu ultragroßen AM-Anwendungen. Im Bereich der ultragroßen Formate freut sich SLM Solutions bekannt zu geben, dass es die Adira AddCreative-Technologie in sein Portfolio aufnehmen wird. Dies stärkt nicht nur das Produktportfolio von SLM, sondern ist auch erneut ein Bekenntnis dazu, die additive Fertigungsindustrie in die Zukunft zu führen.

Die Akquisition der Technologie durch SLM Solutions umfasst Adiras innovative 3D-Drucktechnologie AddCreative, die auf der beweglichen Prozesskopftechnologie des Fraunhofer ILT basiert. Mit der Fähigkeit, bis zu 12 Laser zu unterstützen und auf einer Baufläche von 1 m mal 1 m zu arbeiten, fügt sich die Technologie nahtlos in die bestehende Produktpalette von SLM ein. Sie positioniert sich zwischen der NXG XII 600-Familie und dem kürzlich angekündigten großformatigen additiven Fertigungssystem von SLM.

Die Adira AddCreative-Technologie bringt zusätzliche Flexibilität, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit mit sich, was sie zu einer attraktiven Option für eine Vielzahl von Anwendungen in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Energie und Verteidigung macht.

"Die Integration dieser fortschrittlichen Technologie in unser Portfolio vervollständigt unser Angebot, indem sie die Lücke zwischen unseren aktuellen Systemen und unserem zukünftigen großformatigen AM-System schließt", sagte Sam O'Leary, CEO von SLM Solutions. "Es ist ein weiterer Beweis für unsere unermüdliche Innovation, die darauf abzielt, die Fertigungsherausforderungen unserer Kunden zu überwinden und die Fertigungswelt für immer zu verändern."

Das Team von Adira AddCreative, das eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Technologie gespielt hat und seinen Sitz in Vila Nova de Gaia, Portugal, hat, wird sich dem globalen Team von SLM Solutions anschließen, um ihre Arbeit an der Weiterentwicklung von additiven Fertigungssystemen fortzusetzen.

Miguel Gil Mata, Chairman von Adira AddCreative und CEO des Mutterunternehmens, sagte: "Ich bin begeistert zu sehen, wie diese innovative Technologie, die vom ersten Tag an von unserem Team im Haus entwickelt und gefördert wurde, in einen der führenden Akteure in der 3D-Druck-Landschaft integriert wird. Dies ist die beste Anerkennung für die Durchbrüche, die wir erzielt haben, und eine hervorragende Gelegenheit für unser Team und unser Produkt, sich innerhalb von SLM weiterzuentwickeln."

Die Integration der Adira AddCreative-Technologie in das Angebot von SLM Solutions verspricht nicht nur, die aktuellen Möglichkeiten der additiven Fertigung zu stärken, sondern auch zukünftige Möglichkeiten durch die Kombination verschiedener Technologien freizusetzen.

Über ADIRA Metal Forming Solutions

ADIRA ist ein führender Hersteller und globaler Lieferant von Blechbearbeitungsmaschinen, spezialisiert auf die Produktion von Laserschneidemaschinen, hydraulischen Abkantpressen, Scheren, robotisierten Biegezellen und automatischen Blechumformungssystemen. Wir bieten auch komplette Lösungen für die Blechverarbeitungsindustrie, einschließlich Materialien wie Edelstahl, Stahl, Aluminium, Messing, usw.

Über SLM Solutions

SLM Solutions ist ein globaler Anbieter von integrierten Lösungen für die additive Metallfertigung. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung führend in der Branche und treibt die Zukunft der metallbasierten additiven Fertigung in allen wichtigen Industrien voran, wobei der langfristige Erfolg seiner Kunden im Mittelpunkt steht. SLM Solutions verfügt über die weltweit schnellsten Maschinen zur additiven Fertigung von Metallen, die mit bis zu 12 Lasern ausgestattet sind und Fertigungsraten von bis zu 1000ccm/h ermöglichen. Mit einem Portfolio von Systemen, die den Anforderungen jedes Kunden gerecht werden und einem Expertenteam, das in jeder Phase des Prozesses eng zusammenarbeitet, ist SLM Solutions führend bei der Investitionsrentabilität mit maximaler Effizienz, Produktivität und Rentabilität. SLM Solutions ist davon überzeugt, dass die additive Fertigung die Zukunft der Fertigung ist und hat den Wunsch und die Fähigkeit, seine Kunden dorthin zu bringen - und zwar jetzt.

SLM Solutions ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Tochtergesellschaften in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.slm-solutions.com

Aussender: SLM Solutions Group AG Adresse: Estlandring 4, 23560 Lübeck Land: Deutschland Ansprechpartner: Jacob Sreekumaran Tel.: +49 451 4060 3122 E-Mail: ir@slm-solutions.com Website: www.slm-solutions.com

ISIN(s): DE000A111338 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

