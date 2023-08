Die Konsolidierung bei den US-Indizes läuft nach einer insgesamt guten Berichtssaison. Rd. 85 % der Unternehmen aus dem S&P 500 sind mit ihren Quartalsberichten durch, 80 % haben beim Gewinn, 59 % beim Umsatz positiv überrascht. Die Gewinne im S&P 500 sind im abgelaufenen Quartal um rd. 7,8 % rückläufig gewesen, was in etwa im Rahmen der Analystentaxen liegt. Das Zinsthema ist nach dem elften Zinsschritt der Fed auf 5,25 bis 5,50 % und damit auf das höchste Niveau seit 2001 weitgehend durch. Bemerkenswert: Trotz hoher Zinsen und nach wie vor bestehender Inflation läuft die US-Wirtschaft gut. Das US-BIP legte um 2,4 % zu und damit mehr als die für Q2 erwarteten 1,8 %. Für die kommenden Sitzungen hat sich die Fed alle Optionen offengehalten, es ist aus meiner Sicht aber der Zinspeak erreicht und das Thema abgehakt.



Bei den Unternehmen beeindruckten vor allem die Hightech-Firmen Amazon, Alphabet, Microsoft oder Meta mit starken Zahlen. Der wichtigste Begriff in den Berichten bzw. Conference-Calls: "Künstliche Intelligenz".



