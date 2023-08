In der letzten Börsenwoche hatte die Herabstufung des Ratings der USA durch die Agentur Fitch von AAA auf AA+ die Börsen weltweit erschreckt und zugleich daran erinnert, auf welchem Schulden-Pfad die größte Volkswirtschaft der Welt wandelt. Als Mahnung an die US-Administration vor den fiskalischen Verschlechterungen in den nächsten drei Jahren mit einer hohen und immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...