Wien (www.fondscheck.de) - Fidelity International hat Jenn-Hui Tan zum Chief Sustainability Officer berufen, der damit den Nachhaltigkeitsansatz des Unternehmens verantworten wird, so die Experten von "FONDS professionell".Zuvor habe Tan die Rolle des Global Head of Stewardship & Sustainable Investing bei Fidelity innegehabt. In der neu geschaffenen Position leite er weiterhin das Team für nachhaltiges Investieren. Zusätzlich werde die Mannschaft für Corporate Social Responsibility an ihn berichten. ...

