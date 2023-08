Wien (www.fondscheck.de) - Der kanadische Asset Manager Montrusco Bolton bringt seinen zweiten Aktienfonds nach Europa, so die Experten von "FONDS professionell".Der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund sei gemeinsam mit der Service-KVG Universal Investment als luxemburgisches SICAV-Vehikel aufgelegt worden und werde Anlegern in Luxemburg, Deutschland und Österreich zur Verfügung stehen. Es sei das zweite Portfolio der Partnerschaft. Der UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund (ISIN LU2361251221/ WKN A3CTNV) sei bereits vor 15 Monaten lanciert worden und habe seither ein Volumen von rund 300 Millionen US-Dollar erreichen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...