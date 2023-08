Der österreichische Flugzeughersteller Diamond Aircraft hat den Erstflug seines vollelektrischen Trainingsfliegers eDA40 am Hauptsitz des Unternehmens in Wiener Neustadt absolviert. Der erfolgreiche Erstflug ist laut dem Unternehmen ein großer Schritt in Richtung Zertifizierung des Flugzeugs. Bei dem Erstflug, der bereits im Juli stattfand, saß Sören Pedersen, Head of Flight Test bei Diamond am Steuer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...