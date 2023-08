Der Getränkekonzern Ottakringer strebt den Rückzug von der Börse an. Sowohl die Ottakringer Holding, als auch die Wenckheim Privatstiftung, die Ottakringer Privatstiftung und die Menz Beratungs- und Beteiligungs GmbH wollen die Beendigung der Handelszulassung der Stammaktien (ISIN AT0000758008) und der Vorzugsaktien (ISIN AT0000758032), wie mitgeteilt wird. Stamm- und Vorzugsaktien notieren derzeit an der Wiener Börse im standard market auction. Als Grund nennt Christiane Wenckheim, Vorstandsmitglied der Ottakringer Holding AG: "Nach knapp vierzig Jahren hat sich die Ottakringer Holding AG dazu entschlossen, die Aktien der Familiengruppe aus dem Handel an der Wiener Börse zu nehmen. Nur ca. drei Prozent des Aktienvolumens der Gesellschaft werden aktuell im ...

