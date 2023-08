10,5 Prozent im Minus liegt die Palantir-Aktie heute zeitweise, nachdem der Datenanalyse-Spezialist gestern nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen veröffentlicht hatte. Dabei wurde die Gewinnprognose angehoben und ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von einer Milliarde Dollar angekündigt. Wo ist also das Problem?Grundsätzlich hat Palantir nur die Erwartungen erfüllt. Bei einer Aktie mit einem so starken Lauf in den vergangenen Monaten und so optimistischen Kommentaren von Unternehmenslenker Alex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...