Trotz sich global abschwächender Konjunkturdaten hoben Fed und EZB die Leitzinsen wie erwartet um 25 BP an und betonten die Datenabhängigkeit der kommenden Zinsentscheidungen. Indes hat die Bank of Japan die Finanzmärkte bei einer Inflationsrate von 3,2 Prozent überrascht. Sie hat zwar den Leitzins mit -0,1 Prozent unverändert belassen, aber mitgeteilt, ihre Zinspolitik am langen Ende künftig flexibler zu handhaben. In den USA scheint eine weiche Landung der Wirtschaft zu gelingen und der Zins-Peak allmählich erreicht zu sein. Zwar zeichnet ...

