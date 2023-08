DJ PTA-Adhoc: HB Holding N.V.: Freiwilliges öffentliches Umtauschangebot für die Unternehmensanleihe 7,5% HB Holding N.V. 2020/25 (ISIN: DE000A283WQ2)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Eindhoven (pta/08.08.2023/17:45) - Freiwilliges öffentliches Umtauschangebot für die Unternehmensanleihe 7,5% HB Holding N.V. 2020/25 (ISIN: DE000A283WQ2) für Investoren, die mindestens nominal 100.000 EUR der Anleihe halten. Beabsichtigte Emission einer 8% Unternehmensanleihe der 100%igen Tochtergesellschaft Henri Broen Construction B.V. 2023 /28 (ISIN: DE000A3LLLY3).

Wie bereits am 26. Januar 2023 veröffentlicht, prüfte die HB Holding N.V. die Begebung weiterer Unternehmensanleihen zur Wachstumsfinanzierung. Nun unterbreitet die HB Holding N.V. den Anleiheinhabern der 7,5% HB Holding N.V. 2020/25 (ISIN: DE000A283WQ2) ein freiwilliges öffentliches Umtauschangebot zum Umtausch der Anleihe wahlweise in die 8% Henri Broen Construction B.V. 2023/28 Anleihe (ISIN: DE000A3LLLY3) oder in Aktien der HB Holding N.V. (ISIN: NL0015000NA2). Das Umtauschangebot richtet sich an Investoren, die mindestens nominal 100.000 EUR der Unternehmensanleihe 7,5% HB Holding N.V. 2020/25 halten.

Weitergehende Informationen werden zeitnah auf den Webseiten http://www.hbroen.com und http:// www.hbroen-construction.com veröffentlicht.

Kontakt:

Carsten Mainitz (CFO)

HB Holding N.V.

mainitz@hbroen.com

(Ende)

Aussender: HB Holding N.V. Adresse: Croy 7C, 5653 LC Eindhoven Land: Niederlande Ansprechpartner: Carsten Mainitz Tel.: +491791453975 E-Mail: mainitz@hbroen.com Website: hbroen.com

ISIN(s): DE000A283WQ2 (Anleihe), NL0015000NA2 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

