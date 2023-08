Eli Lilly: Arzneimittelhersteller erhöht nach starkem Q2 die Prognose!

Breakout-Pullback Trading-Strategie



Symbol: LLY



Rückblick: Eli Lilly gehört zu den Dauerläufer-Aktien. Die Kombination des Pharmaunternehmens aus breiter Aufstellung, aber auch Spezialisierung, bietet dabei eine widerstandsfähige und auch schlagkräftige Basis. Eli Lilly hat eine tiefe Pipeline mit Dutzenden von Programmen, welche das breite Sortiment auch in Zukunft erweitern sollten. Das Schwergewicht des Pharmasektors konnte im heurigen Börsenjahr bereits überzeugen. Heute legte die Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen einen Freudensprung auf das Parkett.

Meinung: Bei der Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das zweite Quartal hob der Arzneimittelhersteller seine Gewinn-, bereinigte Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2023 an. Für das Geschäftsjahr 2023 prognostiziert Eli Lilly nun einen Gewinn in einer Spanne von 9,20 bis 9,40 USD pro Aktie bei einem Umsatz zwischen 33,4 und 33,9 Mrd. USD. Zuvor erwartete das Unternehmen einen Gewinn im Bereich von 8,18 bis 8,38 USD pro Aktie bei einem Umsatz zwischen 31,2 und 31,7 Mrd. USD. Das Pharmaunternehmen sollte in Zukunft stark von Präparaten zur Gewichtsreduktion profitieren.

Chart vom 08.08 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 529.61 USD



Setup: Bei einem Pullback in den 50-Prozent-Bereich der heutigen Kerze könnte man Intraday nach Umkehrsignalen Ausschau halten. Nach dem Entry ließe sich der Trade unterhalb derselben Candle absichern.

Meine Meinung zu Eli Lilly ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in LLY



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.