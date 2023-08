The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.08.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.08.2023



ISIN Name

AT0000A00Y78 PETRO WELT TECHNOLOGIE.AG

AU000000FMS9 FLINDERS MINES LTD

AU0000118127 NAVALO FINANCIAL SERVICES

AU0000182867 SUSTAINABLE NUTRITION GR.

GB00BF1GH114 MBH CORP. PLC EO 1

GB00B5TWCQ18 NATL MILK RECORDS LS -,10

US87656Y4061 TATA STEEL GDR REGS IR 1

