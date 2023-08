Straubing (ots) -



Alles spricht vom wirtschaftlichen Abstieg. Deutschland werde wieder zum kranken Mann Europas. Doch der für Wirtschaft zuständige Minister schwärmt von üppigen Investitionen, die zwei Dutzend internationale Konzerne in der Bundesrepublik planten. (...) Glück für ihn, dass der taiwanesische Konzern TSMC den Bau einer Chipfabrik in Dresden angekündigt hat. (...) Doch der Preis ist hoch. Schon Infineon soll mit fast zehn Milliarden Euro unterstützt werden, TSMC fünf Milliarden Euro Subventionen bekommen und selbst zehn Milliarden Euro in die Hand nehmen. Wenn es bei allen Unternehmen so läuft, die Habeck im Sinn hat, kommt seine Wirtschaftspolitik die Steuerzahler teuer zu stehen. Der Grüne spielt mit hohem Einsatz.



