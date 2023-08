Nach einem schwachen Start in den Dienstag holen die großen US-Indizes am Nachmittag wieder auf. Für mehr als Schadensbegrenzung reicht es am Ende jedoch nicht: Sowohl der Dow Jones wie auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 schließen im Minus. Im Technologie-Index verzeichnet je Wert zweistellige Zugewinne und einer Abschläge.Es hat nicht viel gefehlt, dann hätte der Dow-Jones-Index die 35.000-Punkte-Marke erreicht: In der Spitze sackte der US-Leitindex bis auf 35.007 Punkte ab. Dank einer anschließenden ...

