Führendes Connectivity-Unternehmen präsentiert neue Kollektion von eleganten, schlanken Produkten

Linksys, ein bekanntes Connectivity-Unternehmen für Eigenheime und kleine Büros, präsentiert seine neue Designer Serie. Diese Produkte werden bis Ende des Jahres schrittweise online und in Geschäften verfügbar sein.

Die neuesten Zuwächse der Linksys-Produktfamilie setzen die Tradition von innovativen High-Tech-Connectivity-Geräten für daheim fort. Sie bieten erstklassigen Service und Zuverlässigkeit, kombiniert mit einem frischen Design, das dem traditionellen WLAN-Router ein anspruchsvolles, modernes Aussehen verleiht.

"Die Designer Serie hat uns mehr als zwei Jahre an Forschung, Unterhaltungen mit Kunden und Designentwürfen gekostet," sagte Michael Wick, Direktor Produkt Design bei Linksys. "Wir wurden gebeten, Velopzu entwickeln. Das Ergebnis sind eine neue Designsprache und Farbfamilie, die sich nahtlos an das Design von Wohnungen und kleinen Büros in der ganzen Welt anpassen. Kunden und Beta-Nutzer haben uns bestätigt, dass wir ins Schwarze getroffen haben."

Die Designer Serie bietet die perfekte Lösung für alle, die nach einer eleganten, attraktiven WLAN-Option suchen, die gleichzeitig Zuverlässigkeit und eine in der Branche führende Dreijahresgarantie bietet. Die Produkte der Designer Serie treten in die Fußstapfen der weithin anerkannten Velop Serie. Sie sind gekennzeichnet durch die Leistung und Zuverlässigkeit von Linksys, dem Erfinder des drahtlosen Routers für daheim und des Routers, der OpenWRT inspiriert hat.

Die Linksys Designer Serie verkörpert eine moderne Variante des traditionellen Home Connectivity Designs, das von Linksys entwickelt und zum Branchenstandard wurde. Die Designer Serie erfindet das Konzept der Home Connectivity neu mit geschmackvollen, sorgfältig designten Produkten, die das ästhetische Niveau anheben. Produkte der Designer Serie zeichnen sich durch einen schlanken, modernen Look aus, aber bieten dennoch die Geschwindigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit, die nur ein Unternehmen bieten kann, das seit mehr als 35 Jahren in diesem Segment tätig ist und alles abgesichert durch die beste Garantie in der Branche*.

Die Farben der Designer Serie unter anderem geschmackvolle Schattierungen aus Weiß, Grau und Schwarz sind inspiriert von der Natur. Sie erfreuen ästhetisch sensible Verbraucher, die gleichzeitig die Geschwindigkeit und Connectivity wünschen, die typisch für Linksys sind. WLAN-Router und Knoten der Designer Serie sind eine Augenweide und betonen die Atmosphäre eines Raums.

Die Designer Serie ist auch freundlicher zum Planeten. Ihre Verpackung besteht zu 65 aus recyceltem Material und mehrere Elemente der Produkte sind ebenfalls aus recycelten Materialien gefertigt.

Das erste Produkt der Designer Serie ist der Linksys Velop Pro 6E. Er ist in einem von der Natur inspirierten Tropfendesign gehalten und bietet zu einem erschwinglichen Preis ein ultraschnelles WLAN 6E, das in zahlreiche Haushalte passt.

Verfügbarkeit

Die folgenden Produkte der Designer Serie sind bald oder bereits auf dem Markt verfügbar:

Velop Pro 6E derzeit verfügbar

Velop Pro 7 voraussichtlich im August/September verfügbar

Velop Micro Router 6 voraussichtlich im Oktober/November verfügbar

Velop Micro Mesh 6 voraussichtlich im Oktober/November verfügbar

Über Linksys

Wir bei Linksys lieben Einfachheit und vermeiden Komplexität. Linksys ist eine Kultmarke, die im Bereich Connectivity für Eigenheime und kleine Büros ihr 35. Jubiläum feiert. Linksys wurde mehrfach für seine einfachen, schnellen, zuverlässigen und erschwinglichen Produkte ausgezeichnet. Sie werden dort installiert, wo es keine IT gibt in Wohnungen und kleinen Büros.

