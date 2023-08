NAC-Lösung (Network Access Control) des weltweit führenden Unternehmens im Bereich der Cybersicherheit als Top-Option zur Unterstützung von Organisationen bei der Erreichung ihrer Zero Trust Network Access Sichzerheitsziele gekürt

Forescout, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, wurde von Frost Sullivan zum Top-Innovationsführer im Bereich Network Access Control im Rahmen des Frost Radar Network Access Control 2023 Berichts des Analystenhauses ernannt. Das Unternehmen erhielt die Auszeichnung zum Technologieführer aufgrund seiner anhaltenden Bestrebungen für Plattforminnovationen und seinen maßgeschneiderten Technologiefahrplan, der Organisationen rund um den Globus in die Lage versetzt, ihren Weg zur digitalen Transformation zu beschleunigen und ihre Top-Sicherheitsbedenken auszuräumen.

Dieser Frost Radar Bericht analysiert die Network Access Control Branche und konzentriert sich dabei auf Anbieter, deren Lösungen einzigartige Maßnahmen unterstützen, wie und wann Endpunkte mit den Netzwerken verbunden werden. Dies umfasst NAC-Produkte und Serviceleistungen, die Einblicke in Endpunkte vermitteln und die Kontrolle dieser Endpunkte bei etwaigen Versuchen ermöglichen, eine Verbindung zu Unternehmensnetzwerken herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Diese Lösungen identifizieren und profilieren Geräte sehr genau, die versuchen, eine Verbindung zu einem Netzwerk aufzubauen.

"Die skalierbare NAC-Unternehmenslösung und Konzentration auf Zero Trust Zugang versetzt Organisationen in die Lage, die nächsten Schritte auf ihrem Weg zur digitalen Transformation auch ohne Betriebsunterbrechungen und durch effektive Risikobegrenzung im Rahmen einer ständig wachsenden Bedrohungsgefahr zu unternehmen

Sarah Pavlik, Frost Sullivan.

Frost Sullivan beobachtet, dass sich die Anforderungen der Organisationen im Verlauf der letzten drei Jahre von lediglich einem Zugang in den Geschäftsräumen hin zu hybridem oder vollständigem Remote-Netzwerkzugriff entwickelt haben. Diese Anforderungen können rund um den Globus variieren. Die unterschiedlichen werkseitig ausgestellten und personalisierten angeschlossenen Geräte, die mit dem Netzwerk interagieren, führen zu zusätzlichen Sicherheitsrisiken, die einen fortschrittlicheren Netzwerkschutz erfordern. Zu den weiter erschwerenden Aspekten gehören die Herausforderungen in Zusammenhang mit der Integration bestehender Infrastruktur und der Installation von NAC-Lösungen im Rahmen einer vielfältigen und sich verändernden Bedrohungslage. Der Bedarf an modernen NAC-Lösungen ist noch offenkundiger als jemals zuvor und wird das Wachstum in diesem Marktsegment im Verlauf der nächsten Jahre weiter ankurbeln.

"Diese Anerkennung der Branche verstärkt die Ansicht, weshalb Forescout der vertauenswürdige unternehmenskritische Sicherheitspartner für mehr als 3.000 Organisationen rund um den Globus ist", so Barry Mainz, CEO von Forescout. "Der anbieterunabhängige Ansatz, von dem wir vom ersten Tag an überzeugt waren, versetzt Organisationen in die Lage, ihre Sicherheitsinvestitionen optimal zu nutzen. Unsere branchenweit führende NAC-Lösung ist grundlegend, um eine proaktive Risikominderung zu ermöglichen, da Forescout eine umfassende Bandbreite an Möglichkeiten, einschließlich der XDR-Technologie (Extended Detection und Response) sowie der Risk and Exposure Managementlösung (REM) mithilfe der Forescout Platform zur Verfügung stellen kann."

Der 2023 NAC Frost Radar Bericht unterstreicht, dass Forescout:

ein Spitzenreiter der NAC-Branche und auch weiterhin Besitzer eines erheblichen Marktanteils bleibt

die vollständige Transparenz aller verwalteten und nicht verwalteten IT-Geräte bietet ohne mühselige 802.1X-Konfiguration oder langwierige Infrastrukturauffrischungen

maßgescheiderte und speziell für IoT, OT und IoMT geeignete Techniken nutzt, um blinde Flecken im Netzwerk zu eliminieren.

die Fähigkeiten besitzt, um die Sicherheitslage in Echtzeit beurteilen zu können, ohne sich dabei lediglich auf ein Sicherheitsmittel zu verlassen und die Sicherheitsteams in die Lage versetzt, fehlende, unzureichende und überholte Sicherheitsmittel im Rahmen des bestehenden Ökosystems an Werkzeugen der Organisation erkennen und festlegen zu können.

Weitere Informationen über Modern Network Access Control von Forescout finden Sie unter www.forescout.com

Über Forescout

Forescout Technologies, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, identifiziert und schützt kontinuierlich alle verwalteten und nicht verwalteten vernetzten Cyber-Assets IT, IoT, IoMT und OT und hilft dabei, die Compliance sicherzustellen. Seit mehr als 20 Jahren vertrauen Fortune 100-Unternehmen und Regierungsbehörden auf Forescout, wenn es um herstellerunabhängige, automatisierte Cybersicherheit im großen Maßstab geht. Die Forescout® Plattform bietet umfassende Funktionen für Netzwerksicherheit, Risiko- und Gefährdungsmanagement sowie erweiterte Erkennung und Reaktion. Durch die nahtlose gemeinsame Nutzung von Kontexten und die Orchestrierung von Arbeitsabläufen über Ökosystempartner können Kunden Cyberrisiken effektiver verwalten und Bedrohungen abwehren. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.forescout.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230808572958/de/

Contacts:

Steve Bosk

Steve.bosk@w2comm.com