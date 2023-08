SYNLAB Aktie - ein Börsengang eines Testlaborkonzerns in Coronazeiten hätte eigentlich perfekt verlaufen sollen. Im April 2021 - im ersten Lockdown - ging man an die Börse. Finanzinvestoren "rund um Cinven" wollten Kasse machen. Aber so richtig geklappt hatte es nicht. "Man" zweifelte daran,dass die hohen Erlöse aus den "Corona-Test-Zeiten" nach der Pandemie auf dem hohen Profitabilitäts- und Umsatzniveau bleiben würden. So musste man sich statt eines geplanten Emissionsvolumens von über einer Milliarde EUR mit 772 Mio EUR zufrieden geben. Nur am unteren Ende der Angebotsspanne - bei 18,00 EUR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...