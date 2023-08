Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Es zeigt sich immer wieder, dass konträres Handeln belohnt wird, so Manfred Hübner, CEFA, Geschäftsführer von sentix Asset Management, im Kommentar zum sentix Risk Return -M-Fonds (ISIN DE000A2AMN84/ WKN A2AMN8, R-Tranche).Gestartet in 2016 als Total Return-Konzept gegen Geldmarkt, werde der Mischfonds seit Anfang 2018 sehr erfolgreich gegen einen Risikomix aus 40% Aktien und 60% Renten gesteuert. Konsequent würden antizyklisch Chancen zum Einstieg genutzt und proaktiv Risiken begrenzt. Verschiedene Assetklassen würden dabei sehr aktiv gemanagt. Im Zeitablauf sei ein einmaliges Verlaufsprofil und eine attraktive Mehrrendite entstanden. Der sentix Fonds mit dem "M" im Namen liefere (M)ehr-Ertrag und (M)ehr-Diversifikation. ...

