DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Deflationsängste belasten in China

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Meist in engen Grenzen uneinheitlich haben die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch tendiert. Negative Vorgaben aus den USA, wo Sorgen um den Bankensektor auf die Kurse drückten, und Preisdaten aus China lasteten auf der Stimmung. Auch hielten sich Anleger in Erwartung der US-Verbraucherpreise am Donnerstag zurück, wie es hieß.

In Schanghai fiel der Composite-Index um 0,5 Prozent, nachdem Verbraucher- und Erzeugerpreise im Juli gefallen waren, was auf eine Deflation hindeutet. Besser hielt sich der Aktienmarkt in Hongkong, wo der Hang-Seng-Index (HSI) im späten Handel kaum verändert notierte. Allerdings hatte der HSI am Dienstag bereits 1,8 Prozent eingebüßt. Am Vortag hatten schwache Handelsdaten Anleger verschreckt; sowohl Ex- als auch Importe waren im Juli überraschend drastisch zurückgegangen.

In Tokio sank der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent. Japanische Anleger trennten sich vor allem von Bankenaktien, nachdem die Ratingagentur Moody's zehn US-Regionalbanken schlechtere Bonitätsnoten gegeben und damit neue Zweifel an der Solidität des US-Bankensektors geschürt hatte. Mitsubishi UFJ fielen um 3,1 Prozent, Resona um 2,9 Prozent und Nomura Holdings um 2,4 Prozent.

Einzelwerte wurden von Quartalsausweisen bewegt. Unter anderem verbilligten sich Softbank Group um 3,1 Prozent, nachdem das Unternehmen in seinem ersten Geschäftsquartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht ist. Nach Senkung der Halbjahresziele fielen Daifuku um 11,3 Prozent. Nikon brachen um 11,4 Prozent ein; das Unternehmen hatte einen drastischen Gewinnrückgang vermeldet.

Deutlich im Plus zeigte sich der südkoreanische Aktienmarkt; der Kospi legte um 1,2 Prozent zu. Marktteilnehmer sprachen von Gelegenheitskäufen nach der Verlustserie der vergangenen Handelstage. SK Bioscience stiegen um 4,6 Prozent. Das Unternehmen beteiligt sich am US-Impfstoffhersteller Novavax.

Im australischen Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,4 Prozent. Gestützt wurde der Index von Commonwealth Bank (+2,6%). Die größte Bank des Landes hatte bei der Vorlage von Geschäftszahlen einen Aktienrückkauf angekündigt. Invocare stiegen um 5,9 Prozent, nachdem das Bestattungsunternehmen der Übernahme durch TPG zugestimmt hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.338,00 +0,4% +4,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.204,33 -0,5% +24,1% 08:00 Kospi (Seoul) 2.604,37 +1,2% +16,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.244,49 -0,5% +5,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.176,67 -0,0% -2,9% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.870,94 -0,0% +19,3% 07:30 Straits-Times (Sing.) Feiertag 11:00 KLCI (Malaysia) 1.455,30 +0,3% -3,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0978 +0,2% 1,0955 1,0994 +2,6% EUR/JPY 157,12 +0,0% 157,05 157,29 +11,9% EUR/GBP 0,8595 -0,0% 0,8596 0,8617 -2,9% GBP/USD 1,2771 +0,2% 1,2745 1,2757 +5,6% USD/JPY 143,13 -0,2% 143,35 143,06 +9,2% USD/KRW 1.314,93 -1,0% 1.328,20 1.317,25 +4,2% USD/CNY 7,1680 -0,2% 7,1819 7,2133 +3,9% USD/CNH 7,2207 -0,2% 7,2367 7,2261 +4,2% USD/HKD 7,8156 +0,0% 7,8142 7,8084 +0,1% AUD/USD 0,6561 +0,3% 0,6542 0,6527 -3,7% NZD/USD 0,6085 +0,4% 0,6064 0,6063 -4,2% Bitcoin BTC/USD 29.753,92 -0,3% 29.846,82 29.187,61 +79,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,81 82,92 -0,1% -0,11 +5,0% Brent/ICE 86,06 86,17 -0,1% -0,11 +4,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31,85 31,07 +2,5% +0,78 -61,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.930,24 1.925,25 +0,3% +4,99 +5,8% Silber (Spot) 22,86 22,78 +0,4% +0,09 -4,6% Platin (Spot) 907,90 905,03 +0,3% +2,88 -15,0% Kupfer-Future 3,81 3,77 +1,2% +0,04 -0,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

