Das bisher größte vollelektrische Containerschiff weltweit tritt seinen Dienst in China an Der Frachter N 997, 120 Meter lang und mit 50.000 kWh ausgerüstet, besitzt den größten Akku, der je in der Schifffahrt genutzt wird. Der Elektro-Frachter wird die Entwicklung einer Schifffahrt, die ohne Emissionen auskommt, vorantreiben. Der N 997 wird auf Mittelstecken unterwegs sein und er spart täglich rund 32 Tonnen CO2 ein. Bedenkt man wie viele Frachter jeden Tag unterwegs sind, so können in diesem Bereich ...

