Unterföhring (ots) -Mehr Top-Fußball live in SAT.1. Der Sender überträgt den europäischen Fußball-Gipfel zwischen dem UEFA Champions-League-Sieger und dem Gewinner der UEFA Europa League. Manchester City FC und der FC Sevilla stehen sich beim UEFA Super Cup am Mittwoch, 16. August, gegenüber. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Experte Markus Babbel berichtet ab 20:50 Uhr. Die Live-Übertragung der Partie ist Bestandteil einer Kooperation der Seven.One Entertainment Group mit DAZN.SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Der UEFA Super Cup krönt unsere Fußball-Festwoche zum Start in die neue Saison. Zwischen dem Start der Bundesliga und dem deutschen Supercup können sich die SAT.1-Zuschauer:innen auf das höchste Match im europäischen Clubfußball freuen.""ran Fußball" live in SAT.1, auf ran.de und JoynSamstag, 12. August, ab 19:30 Uhr:DFL Supercup FC Bayern München - RB LeipzigMittwoch, 16. August, ab 20:50 Uhr:UEFA Super Cup Manchester City - FC SevillaFreitag, 18. August, ab 19:30 Uhr:Bundesliga-Eröffnungsspiel SV Werder Bremen - FC Bayern München