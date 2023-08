Seit gestern Abend lief diese Volltreffer-Spekulation voll an. Nach US-Börsenschluss riss der Knoten und die Aktie läuft jetzt ihrem Ziel entgegen. Kirchhoff's Tipp: Volltreffer-Spekulation geht auf! Am 31. Juli hatten wir in diesem Artikel Kirchhoff's Aktien Tipp: Ausbruch und 20 Prozent Trading-Chance bei diesem E-Commerce-Wert den südkoreanischen E-Commerce-Wert Coupang empfohlen. Und innerhalb nur weniger Tage ging dieser Trade voll auf. Denn:Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...