HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Wacker Neuson nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Hersteller von Baumaschinen habe in allen Absatzregionen eine solide Profitabilität an den Tag gelegt, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derweil werde der Aktienkurs jedoch von konjunkturellen Sorgen belastet, der Auftragseingang kühle sich ab./bek/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 08:01 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WACK012

