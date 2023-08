Die chinesischen Exporte sanken im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14,5 %. Damit vermeldeten die Statistiker in Peking den stärksten Rückgang auf Vorjahresbasis seit Februar 2020. Insbesondere die Ausfuhren in die EU und in den USA sanken deutlich - um mehr als 20 %. Mehr exportiert wurde dagegen nach Russland. Bereits im Juni war ein Rückgang der Exporte um 12,4 % berichtet worden.

