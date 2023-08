Deutschland bekommt ein weiteres großes Halbleiterwerk, in dem künftig unter anderem Chips auf Siliziumbasis für die Autoindustrie hergestellt werden. Der taiwanesische Chipbauer TSMC investiert im Rahmen eines Joint Ventures mit Bosch, Infineon und NXP in ein Werk in Dresden. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) gibt ebenso wie das deutsche Wirtschaftsministerium (BMWK) an, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...