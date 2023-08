Die Commerzbank-Aktie geriet in den vergangenen Tagen wieder vermehrt unter Druck und die nun bekanntgewordenen Pläne einer Übergewinnsteuer in Italien setzten dem Ganzen die Krone auf. Am Dienstag wertete das Papier um 3,34 Prozent ab und landete mit 9,96 Euro wieder knapp unter der psychologisch wichtigen 10-Euro-Linie. Sorgen macht sich deshalb aber noch längst nicht jeder.Anzeige:Die Deutsche Bank bleibt bei der Commerzbank (DE000CBK1001) nach wie vor positiv gestimmt. In einer jüngst veröffentlichten Studie wurde der Konkurrenz ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...