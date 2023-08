Der Hedgefonds Petrus Advisers von Investor Klaus (Umek) hat so eben den Erwerb von 2,8 Prozent an der BKS Bank AG bekannt gegeben. Das Investment könnte für Zündstoff sorgen, steigt er damit doch indirekt in den Poker der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, BTV, BKS Bank AG) mit der Unicredit Bank Austria AG (ich hab dir unzählige Male berichtet) ein. Noch zeigt man sich bei Petrus Advisers zahm. Es heißt: ...

