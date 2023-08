An den Finanzmärkten warten die Anleger gespannt auf die Bekanntgabe der US-Inflationsdaten am Donnerstag. Für den Goldpreis, der aus charttechnischer Sicht auf der Kippe steht, dürften die Daten einen entscheidenden Impuls liefern. Gold zeigt sich im Vorfeld der US-Verbraucherpreise von seiner schwachen Seite. Am gestrigen Dienstag rutsche der Goldpreis auf 1.923 US-Dollar, konnte sich aber ...

