Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten ist es zu deutlichen Kursgewinnen gekommen und die Renditen sind über den gesamten Laufzeitbereich gesunken, so die Analysten der Helaba.Schwache Aktienmärkte hätten für Unterstützung und wohl auch eine Umfrage der EZB (Consumer Expectations Survey) gesorgt, wonach der Median der 12-Monats-Inflationserwartungen auf 3,4% von zuvor 3,9% gesunken sei. Daraufhin seien auch die marktbasierten, langfristigen Inflationserwartungen etwas zurückgekommen. Im Fokus hätten zudem die Geldmarktpapiere gestanden. So würden Anleihen mit einer Laufzeit von einem Jahr bei 3,50% und damit knapp 20 BP tiefer als noch am Montag rentieren. Dies dürfte mit der Entscheidung der Bundesbank zusammenhängen, ab Oktober keine Zinsen mehr auf Einlagen inländischer, öffentlicher Haushalte zu zahlen. ...

