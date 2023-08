Augsburg (www.fondscheck.de) - Seit seinem Tief im vergangenen Mai hat sich der Ölpreis erholt und der Preis für ein Barrel der Sorte Brent ist um ca. 18 Prozent gestiegen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank im Kommentar zum FFPB Dividenden Select (ISIN LU0775212839/ WKN A1JW9N).Diese Entwicklung beschreibe eine deutliche Trendwende, sei es doch vorher seit Juni 2022 mit dem Ölpreis abwärts gegangen. Der lange Preisrückgang sei auch eine der Ursachen für den Rückgang der hartnäckigen Inflation in den Industrieländern gewesen. Mehr als der Anteil am berechneten Warenkorb hätten dabei die so genannten Zweitrundeneffekte bei Industrie und Dienstleistungen eine Rolle gespielt. Nun also wieder ein Anstieg. Für Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select der Fürst Fugger Privatbank, sei dieser nur bedingt marktgetrieben: "Der Auftrieb des Ölpreises ist sehr stark politisch motiviert und wird durch die großen Ölförderer künstlich verstärkt." So hätten vor einigen Monaten die OPEC+, Saudi-Arabien und Russland beschlossen, die Fördermenge zu kappen, um den Preisverfall zu stoppen. Für Mertens mit einem klaren Motiv: "Die Einnahmen aus den Ölförderungen stellen den größten Beitrag zur Staatskasse dar. Die Förderländer wollen die rückläufigen Staatseinnahmen wieder anzukurbeln." Hinzu käme eine Nachfrage, die höher sei als erwartet. ...

