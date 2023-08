Die Banken geraten unter Druck. Die Branche wird parallel in Amerika und Europa attackiert und das auch noch aus verschiedenen Richtungen. Beide Attacken sind nicht zu unterschätzen und unterminieren das Vertrauen der Anleger in die Institute erheblich, denn die Risiken steigen und die Chancen sinken.Anzeige:Der Italien-Schock traf die Börse am Dienstag völlig unvorbereitet. Die konservative Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kündigte in der Nacht eine Sondersteuer auf den Zinsertrag (!) der heimischen Banken an. Meloni ist seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...