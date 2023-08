Fluid Quip Technologies (FQT), weltweit führend bei zukunftsweisenden Technologien für Biokraftstoffe, Biochemie und innovative Nebenprodukte, meldete heute, dass es das weltweit erste weizenbasierte System Maximized Stillage Co-products (MSC) für die Ethanolanlage von Ensus UK Limited in Teesside, einer Tochtergesellschaft der Crop Energies AG, liefern wird. Die Vereinbarung der beiden Unternehmen unterstreicht die Flexibilität und Effizienz von MSC als Rohstoff.

"Wir sind außerordentlich begeistert über die Möglichkeit, mit Crop Energies und Ensus UK Hand in Hand an unserer ersten MSC-Anlage mit Weizen als Hauptrohstoff zu arbeiten", sagte Neal Jakel, President von FQT. "Unsere MSC-Technologie hat sich mit Blick auf die Bereitstellung hochwertiger Tierfutterlösungen als erfolgreich erwiesen und dieses Projekt markiert unseren Eintritt in den britischen und europäischen Markt für diese Technologie."

Die patentierte Technologie MSC von FQT integriert sich nahtlos in den bestehenden Biokraftstoffbetrieb von Ensus UK Limited und ermöglicht die effiziente Herstellung eines höherwertigen, mit Proteinen angereicherten Tierfutter-Nebenprodukts. Neben Mais und Weizen kann das MSC-System von FQT mit verschiedenen Rohstoffen wie etwa Sorghum-Mischungen arbeiten.

FQT betreibt weltweit 11 MSC-Systeme, ein weiteres System ist derzeit im Bau und weitere befinden sich in der Planungsphase. FQT hat die Vorprojektierung für das Ensus-System abgeschlossen und wird noch in diesem Monat mit der vollumfänglichen Detailkonstruktion und Ausrüstungsbeschaffung beginnen.

Über Fluid Quip Technologies: Fluid Quip Technologies (FQT) ist weltweit führend bei proprietären Technologien und technischen Dienstleistungen für die Biokraftstoff- und Biochemieindustrie. Die innovativen Lösungen von FQT verbessern die Prozesse zum trockenen Vermahlen von Getreide zu Ethanol, schaffen alternative Futtermittelprodukte und werden der steigenden Nachfrage nach Kohlenhydrat-Rohstoffen auf dem biochemischen Markt gerecht.

Follow Fluid Quip Technologies: Website: www.fluidquiptechnologies.com LinkedIn: www.linkedin.com/fluidquiptechnologies Twitter: www.twitter.com/fluidquiptech Facebook: www.facebook.com/fluidquiptech

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230809395369/de/

Contacts:

Michael Franko Vice President +1 319-320-7709 mfranko@fluidquiptechnologies.com