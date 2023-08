Spurlos ist die jüngste Marktschwäche auch am Aktienkurs von Masterflex nicht vorbeigegangen - vom Mai-Hoch bei 12,70 Euro ging es um mehr als 25 Prozent bis nun merklich unter die 200-Tage-Durchschnittslinie bergab. Dabei war die Notiz des Herstellers von Spezialschläuchen über viele Quartale ein Hort der Stabilität innerhalb des heimischen Smallcap-Sektors und wurde von entsprechend ... The post Masterflex: Gemischte Signale appeared first on Boersengefluester.

