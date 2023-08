Munsbach (www.fondscheck.de) - Aus Aktionärssicht kann der Auftakt in die zweite Jahreshälfte als gelungen bezeichnet werden, so Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A., im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Weitestgehend im Gleichschritt hätten im Juli die Notierungen in nahezu allen Regionen und Branchen angezogen. Einzig die Angst vor noch stärker als erwartet steigenden Zinsen und Anleiherenditen habe die Stimmung der Anleger zu Monatsbeginn kurzzeitig dämpfen können. Auslöser hierfür seien die unverändert starken makroökonomischen Daten aus den USA gewesen, die der US-Notenbank FED weiterhin viel Spielraum bei der Gestaltung für ihre restriktive Geldpolitik lassen würden. ...

