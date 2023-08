Frankfurt (www.fondscheck.de) - Niedrigere Kurse gleich gute Einstiegsgelegenheit? So scheinen viele zu denken, so die Deutsche Börse AG."Trotz der schwachen Aktienmärkte konnten wir deutlich mehr Käufe als Verkäufe feststellen, bei gleich bleibenden Umsätzen", berichte Holger Heinrich von der Baader Bank. Der DAX sei nach Erreichen des neuen Allzeithochs von 16.524 Punkten Ende Juli deutlich gefallen, am Dienstagmittag seien es nur noch 15.810 Punkte gewesen. Auch die US-Märkte hätten verloren. ...

