Jetzt darf gebohrt werden: Nach den vielversprechenden Vorarbeiten und Probenentnahmen auf dem Projekt "Gorge Lithium" haben die kanadischen Behörden Balkan Mining and Minerals Limited (im Folgenden BMM) (ASX: BMM, WKN: A3C28E, ISIN: AU0000157455) grünes Licht für weitere Erkundungen in der Tiefe gegeben. Wie der Junior-Lithium-Explorer aus Perth am Mittwoch mitteilte, hat das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...