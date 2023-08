Der Trendtag Deutschland 2023 rückt immer näher: Am 05.09.2023 wird sich die Branche im Congress Centrum in Würzburg zusammenfinden, um sich über die fundamentale Umwälzung des Maklermarkts auszutauschen. Private-Equity-finanzierte Transaktionen, Bestandsübernahmen und Maklerrente werden die großen Themen sein, über die auf dem Trendtag gesprochen wird.Viel tut sich in der BrancheZuletzt verging kaum eine Woche ohne mindestens eine Meldung zu einer weiteren Übernahme eines Maklerhauses - ob durch ...

