Qiagen - Um Boden bemüht

Wertpapiere des auf Medizintechnik spezialisierten Unternehmens Qiagen beschreiben seit Sommer 2020 eine grobe Seitwärtsbewegung in einem seit 2002 intakten Aufwärtstrend. Aktuell befindet sich die Aktie auf der Suche nach einem tragfähigen Boden. Dieses Unterfangen scheint im Bereich des EMA 200 (Woche) immer mehr zu gelingen. In der Folge könnte bei einem erfolgreichen Turnaround wieder eine längere Aufwärtsbewegung erfolgen

Im Oktober 2002 markierte Qiagen noch bei 4,36 Euro einen Tiefpunkt, konnte sich seitdem jedoch aus den Fängen der Bären lösen und bis Sommer 2020 auf rund 40,00 Euro zulegen. Seitdem herrscht aber eine grobe Seitwärtsbewegung mit einem Spitzenwert um 51,56 Euro in der Qiagen-Aktie. Größere Handelssignale gehen aus der volatilen Kursbewegung zwar nicht hervor, die Unterwellen lassen sich jedoch wegen der guten Auswertbarkeit vergleichsweise gut handeln. Sollte jetzt im Bereich des EMA 200 bei 41,22 Euro ein tragfähiger Boden hervorgehen, würde sich ein Long-Investment durchaus anbieten.

Schaltstelle EMA 200

Die Bedeutung des 200-Wochen-Durchschnitts muss an dieser Stelle nicht hervorgehoben werden, dies erklärt sich aus dem Chartverlauf praktisch von selbst. Um allerdings eine Long-Chance auf Sicht der nächsten Wochen zu erhalten, sollte Qiagen möglichst den Bereich von 44,33 Euro nachhaltig und mindestens auf Wochenschlusskursbasis überwinden. In diesem Fall könnten dann Gewinne an 44,86 und darüber an einen untergeordneten Abwärtstrend um 45,68 Euro folgen. Gelingt es auch diese Barriere zu durchbrechen, würde sogar eine Anstiegschance an die Jahreshochs aus Ende 2021 um 51,56 Euro entstehen. Auf der Unterseite ist die Aktie vergleichsweise gut abgesichert, erst wenn Qiagen unter rund 40,00 Euro auf Wochenbasis zurückfällt, müssten sich Investoren mit Abschlägen auf 37,50 und darunter den übergeordneten Langfristtrend um 35,05 Euro auseinandersetzen. Hinweise für ein solches Szenario liegen derzeit allerdings nicht vor.

Widerstände: 42,17; 42,59; 43,39; 44,33; 44,86; 45,68 Euro

Unterstützungen: 41,22; 40,87; 40,00; 39,62; 38,73; 37,95 Euro

Qiagen N.V. in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.07.2022 - 09.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/NL0012169213

Qiagen N.V. in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.08.2018 - 09.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/NL0012169213

