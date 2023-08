Der Bericht des Autozulieferers und Verbindungsspezialisten zum zweiten Quartal war solide und hat die Schätzungen übertroffen. Auf die Details kommt es nicht mehr an. Die Fantasie liegt in Verbindungskomponenten für Elektrofahrzeuge. Grundsätzlich gelten 15 % operative Marge als darstellbar. Aktuell schafft man nur die Hälfte. Somit stellt sich die Frage: Was lässt sich aus 515 Mio. € Börsenwert bei geschätzt rd. 1,3 Mrd. € Umsatz für 2023 machen? Bereits im letzten Jahr soll Private Equity angeklopft haben. Wir kommen auf das Thema in den Briefen zeitnah zurück.



