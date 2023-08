Die Aktie von Brenntag (WKN: A1DAHH) verbessert sich um +3,1% und notiert aktuell bei knapp 70,50 €. Damit ignoriert sie die am Mittwoch präsentierten schlechteren Halbjahreswerte. Der Rückgang seit dem Hoch im Mai bei rund 76,50 € beträgt insgesamt rund -8%. Ist der Titel mit dem jetzigen Kursniveau fair bewertet? Brenntag vorgestellt Die in Essen ansässige Brenntag SE ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...