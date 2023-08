© Foto: Sebastian Kahnert - dpa-Zentralbild



Cannabis-Spezialist Tilray und Anheuser-Busch: Was steckt hinter dem Mega-Deal? Erfahren Sie, was es mit der Übernahme auf sich hat!

Der Cannabis-Spezialist Tilray will zukaufen. Konkret geht es um acht Bier- und Getränkemarken von Anheuser-Busch. Das berichtet Tilray am Dienstag. Der Deal soll noch dieses Jahr über die Bühne gehen. Die Übernahme soll in Cash bezahlt werden, der Kaufpreis wurde nicht genannt. Mit dieser geplanten Übernahme stellt sich das Unternehmen breiter auf und ist weniger von dem Cannabis-Geschäft abhängig.

Wenn die Übernahme zustande kommt, gehören folgende Marken zum Portfolio von Tilray: Redhook Brewery, HiBall Energy, Blue Point Brewing Company, Square Mile Cider Company, 10 Barrel Brewing Company, Breckenridge Brewery, Widmer Brothers Brewing, und Shock Top.

Mit diesem strategischen Schritt konnte Tilray seine Aktionäre überzeugen. Die Tilray-Aktie hat den Handel um 36 Prozent höher geschlossen. Heute gibt es Gewinnmitnahmen, die Aktie liegt zu US-Handelsbeginn knapp drei Prozent im Minus.

Autor: Niklas Kuljasow, wallstreetONLINE Zentralredaktion

