Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat am Dienstag ein starkes Zahlenwerk präsentiert, on top gab es positive Branchennews von Novo Nordisk. Am besten kam jedoch die modifizierte Jahresprognose bei den Anlegern an. Diese schickten den Pharma-Titel um 15 Prozent nach oben auf ein neues Allzeithoch. Ende der Fahnenstange erreicht?Der Erlös dürfte laut Eli Lilly im Gesamtjahr 2023 nun 33,4 bis 33,9 Milliarden US-Dollar erreichen, also 2,2 Milliarden Dollar mehr zuvor angenommen worden war. Das Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...