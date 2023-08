DJ MÄRKTE EUROPA/Schaukelbörse hält an - DAX erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Vortag geht es an den europäischen Aktienmärkten am Mittwoch wieder nach oben. Die jüngst gestiegene Schwankungsfreude an den Bösen ist sicherlich zu einem Teil der Sommerferienzeit geschuldet, in diesen Wochen ist die Liquidität an den Aktienmärkten traditionell gering. Der DAX steigt um 0,6 Prozent auf 15.864 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,7 Prozent auf 4.321 Punkte an. "Es scheint, als würde die Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger das 4-Wochen-Tief vom Dienstag als Kaufgelegenheit sehen", sagt Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Immerhin sei der Rückgang vom jüngsten Hoch mit knapp 5 Prozent der drittstärkste in diesem Jahr.

Die Analysten der DZ Bank haben derweil das Jahresendziel für den DAX auf 17.000 Punkte erhöht. Zwar verlangsame sich die Konjunktur, so das Haus. Die relevanten Endkunden kauften aber wegen der stabilen Arbeitsmärkte trotz Wirtschaftsflaute weiter und der KI-Boom habe noch Potenzial. Die Bewertungen sollten sich daher erholen, so die DZ-Analysten. Zur Mitte kommenden Jahres erwarten sie den DAX bei 17.500.

Gewinner sind die Verlierer des Vortages

Auf der Gewinnerseite stehen die Verlierer des Vortages. Der Stoxx-Branchenindex der rohstoffnahen Basic Resources steigt um 1,3 Prozent. Der Sektor der Ölwerte zieht sogar um 2,2 Prozent an. Der Bankenindex erholt sich um 0,9 Prozent. Er war am Dienstag regelrecht eingebrochen, weil Italien eine so genannte Übergewinnsteuer plant. Nun wurden weitere Details bekannt, die zu einer kräftigen Erholung bei den italienischen Banken führt. Demnach hat die Regierung in Rom die geplante Sondersteuer auf Bankgewinne abgeschwächt und eine Kappung ins Spiel gebracht. Laut Equita verringert sich die Belastung für den Sektor dadurch auf etwa 2 Milliarden Euro nach einer vorherigen Schätzung von 4,5 bis 5 Milliarden Euro. Unicredit gewinnen 4,0 Prozent, Sanpaolo Intesa 2,8 Prozent. Daneben steht weiterhin die Berichtssaison im Blick.

Verhaltener Brenntag-Ausblick stört nicht - Kurs sehr fest

Hier hat der Chemikalien-Händler Brenntag durchwachsene Zweitquartalszahlen vorgelegt. Diese sind auf der Ergebnisseite teilweise leicht unter den Prognosen ausgefallen. Das Unternehmen erwartet nun ein EBITA im laufenden Jahr von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro nach bislang 1,3 bis 1,5 Milliarden, im Handel hatte man sich auf eine Bestätigung eingestellt. Trotzdem legt der Kurs um 2 Prozent zu: Aus Marktsicht ist die Einengung keine große Sache - die Konsensschätzung für das EBITA liegt laut Baader bei 1,36 Milliarden Euro, also innerhalb der neuen Unternehmensprognosespanne.

Auch Qiagen zeigen sich mit einem Plus von 1,1 Prozent. Berenberg wertet die Ergebnisse von Qiagen für das zweite Quartal als uneinheitlich. Mit einer anhaltend günstigen Entwicklung bei den EBIT-Margen sowie weiterem Verbesserungsspielraum biete das Unternehmen bessere Wachstumsaussichten als die EU-Vergleichsunternehmen im Bereich Diagnostik,

Hannover Rück notieren ebenfalls gut 1 Prozent höher. Die Quartalszahlen des Finanzkonzerns liegen in der Nähe der Erwartungen, den Ausblick hat Hannover Rück bekräftigt. Daneben profitieren Fresenius von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank, der Kurs steigt um 1,8 Prozent.

Delivery Hero hebt Umsatzerwartung an - Jenoptik mit Auftragseingang schwach

In der zweiten Reihe hob Delivery Hero (+7,6%) überraschend die Wachstumserwartungen an. Der Umsatz soll nun um 15 statt um 10 Prozent zunehmen. Delivery Hero profitiere als ein weltweit führender Player von dem starken Wachstum im Markt für Essenslieferdienste, kommentiert die LBBW.

Etwas über den Erwartungen liegen auch die Geschäftszahlen von Jenoptik. Hier sticht vor allem die Margenentwicklung heraus: Die EBIT-Marge liegt bei nahezu unveränderten 20,3 Prozent, erwartet worden war ein Rückgang auf 19,6 Prozent. Dass der Kurs trotzdem um 2 Prozent fällt, liegt am Auftragseingang. Er ist um mehr als 10 Prozent zurückgegangen und liegt auch unter den Schätzungen.

Continental legen nach der Anpassung des Umsatzausblicks für das laufende Jahr um 0,2 Prozent zu. Laut der Citigroup sind die Anpassungen bereits in den Konsensschätzungen enthalten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.323,98 +0,8% 35,13 +14,0% Stoxx-50 3.990,46 +0,7% 25,79 +9,3% DAX 15.879,32 +0,7% 104,39 +14,1% MDAX 28.119,53 +0,7% 208,14 +12,0% TecDAX 3.142,38 +0,7% 20,79 +7,6% SDAX 13.383,91 +0,3% 38,06 +12,2% FTSE 7.586,17 +0,8% 58,75 +1,0% CAC 7.332,27 +0,9% 62,80 +13,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,51 +0,04 -0,06 US-Zehnjahresrendite 4,02 -0,01 +0,14 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Uhr Di, 17:41 Uhr % YTD EUR/USD 1,0977 +0,2% 1,0974 1,0951 +2,6% EUR/JPY 157,40 +0,2% 157,06 156,86 +12,1% EUR/CHF 0,9619 +0,3% 0,9589 0,9592 -2,8% EUR/GBP 0,8620 +0,3% 0,8596 0,8606 -2,6% USD/JPY 143,39 +0,0% 143,13 143,19 +9,4% GBP/USD 1,2734 -0,1% 1,2766 1,2725 +5,3% USD/CNH (Offshore) 7,2239 -0,2% 7,2192 7,2391 +4,3% Bitcoin BTC/USD 29.856,19 +0,0% 29.697,56 29.556,26 +79,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,07 82,92 +1,4% +1,15 +6,6% Brent/ICE 87,17 86,17 +1,2% +1,00 +5,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 40,70 31,07 +31,0% +9,63 -61,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.922,15 1.925,25 -0,2% -3,10 +5,4% Silber (Spot) 22,68 22,78 -0,4% -0,10 -5,4% Platin (Spot) 893,95 905,03 -1,2% -11,08 -16,3% Kupfer-Future 3,81 3,77 +1,0% +0,04 -0,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

