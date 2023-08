Der aktivistische Investor Petrus Advisers, der u.a. auch Anteile an EVN, CA Immo, Immofinanz, Wienerberger hält, hat nun ein weiteres Investment in Österreich getätigt, und zwar wurde ein Anteil in Höhe von 2,8 Prozent an der BKS Bank erworben. Verkäufer des Anteils ist die Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H., wie die BKS Bank informiert. BKS CEO Herta Stockbauer: "Der Einstieg von Petrus Advisers ist für uns nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung im Frühjahr eine weitere Bestätigung der Attraktivität der BKS Bank-Aktie für langfristig denkende Aktionäre. Die Sicherung unserer Unabhängigkeit und damit die Fortsetzung unserer Erfolgsgeschichte sind uns ein besonderes Anliegen. Unser Haus steht für eine nachhaltige Wachstumsstrategie, in der ...

