Beschluss



The Social Chain AG, Berlin



Widerruf der Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) von Amts wegen



Die Zulassung der Aktien der The Social Chain AG, ISIN DE000A1YC996, zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) wird von Amts wegen widerrufen. Der Widerruf wird sechs Wochen nach der Veröffentlichung wirksam.



Die Zulassung zum regulierten Markt (General Standard) bleibt bestehen, sodass die Aufnahme des Handels (Einführung) der Aktien im regulierten Markt (General Standard) am 21.09.2023 erfolgt.



Frankfurt am Main, 09.08.2023



Frankfurter Wertpapierbörse

Geschäftsführung

